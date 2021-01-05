В Баку пропала 12-летняя девочка

12-летняя Ляман Шахбазова, проживающая на территории Низаминского района Баку, 4 января 2021 года под предлогом похода в магазин вышла из дома своей бабушки, проживающей в поселке Забрат Сабунчинского района, и не вернулась.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, когда Л.Шахбазова выходила из дома, была одета в темно-синие джинсовые брюки, черные кроссовки и розовую куртку.

Просьба ко всем, кто видел Ляман Шахбазову или располагает информацией о ней, сообщить в колл-центр МВД "102", а также в Управление полиции Сабунчинского района по телефонам (012) 425-02-02 и (055) 305-10-10.