Сын героя Карабахской войны родился после гибели отца

Ибрагим и Сюрфана любили друг друга еще со школьной скамьи, и в начале 2020 года сыграли свадьбу. Несколько месяцев семейного счастья, планы на будущее, когда они уже знали, что у них родится сын... Ибрагим очень любил семью, но еще больше Родину.

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина неделима!") Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям материал о 28-летнем младшем сержанте Ибрагиме Гусейнли, который за героизм во время Второй Карабахской - Отечественной войны был посмертно удостоен медалей "Vətən uğrunda" (За Отчизну) и "Xocavəndin azad olunmasına görə" (За освобождение Ходжавенда).

Ибрагим Иса оглу Гусейнли родился 30 мая 1992 года в селе Гойунбинеси Евлахского района. После школы, в 2010 году, был призван в ряды ВС Азербайджана. С детства у него был интерес к военной службе и в то же время стремление помогать и даже спасать людей. Близкие и друзья вспоминают, что Ибрагим всегда был первым, кто приходил на помощь. Окончив медицинские курсы, с апреля 2014 года он стал работать медбратом в N-ской военной части Мингячевира, а потом перевелся в Тертер.

Медбрат является помощником и правой рукой врача, и зачастую происходит так, что медбрат проводит с пациентом больше времени, чем врач, поэтому личные качества сотрудника - доброта, отзывчивость, терпение, внимательность - играют важную роль. Таким и был Ибрагим, который за добросовестную службу неоднократно был отмечен дипломами командования. Особенно он проявил себя во время апрельских событий 2016 года, когда спас множество солдат и офицеров.

С начала Второй Карабахской - Отечественной войны Ибрагим Гусейнли был на передовой боевых действий, находясь непосредственно в самых горячих точках, ведь от оперативности медицинской помощи раненым бойцам зачастую зависит их жизнь. Ибрагим неоднократно спасал боевых товарищей, рискуя собственной жизнью, более того, с автоматом в руках сам вступал в бой с оккупантами, когда они предпринимали попытки добить наших раненых бойцов или взять их в плен. Вот такой он был человек - спасал и воевал. В одном из таких боев, 19 октября, на Физули - Ходжавендском направлении Ибрагим стал шехидом.

А через два месяца у него родился сын Алитуран. В день выписки ребенка к зданию родильного дома пришли боевые товарищи Ибрагима... Уходя на фронт, он сказал, что хочет, чтобы его сын и все дети в Азербайджане росли под мирным небом. Отец хотел, чтобы сын стал разведчиком...