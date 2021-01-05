https://news.day.az/society/1304145.html Вакцинация от коронавируса будет проводиться за счет государства и добровольно - Тайяр Эйвазов
Вакцинация от коронавируса будет проводиться за счет государства и добровольно - Тайяр Эйвазов
Вакцинацию от коронавируса предусматривается проводить за счет государства и на добровольной основе.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.
"Для обеспечения массовости планируется также провести широкую просветительскую работу среди населения о важности проведения вакцинации. В особенности, необходимо разъяснять, что отказ от вакцинации влечет риск инфицирования коронавирусом. Цель проведения вакцинации - выработка у людей коллективного иммунитета", - отметил он.
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