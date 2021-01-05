https://news.day.az/society/1304159.html Медперсонал, участвующий в борьбе с COVID-19, получил надбавки к зарплате за декабрь
Медперсонал, участвующий в борьбе с COVID-19, получил надбавки к зарплате за декабрь
В соответствии с постановлением Кабмина Азербайджана от 5 ноября 2020 года об определении временной надбавки к заработной плате медицинских работников, участвующих в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), медработникам выплачены срочные надбавки к зарплате за декабрь.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав.
Отмечено, что 1650 работникам медучреждений при минздраве выплачены в целом 1,5 миллиона манатов срочных надбавок.
Срочные надбавки к зарплате указанных работников выплачены в соответствии с их рабочим графиком.
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