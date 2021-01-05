Байрам Керимов рассказал об ужасах армянского плена

"В армянском плену нас мучили, пытали электрическим током, мне втыкали иглы в ноги".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции сказал находившийся в армянском плену военнослужащий Байрам Керимов.

"Я был вне себя от радости, когда вернулся в Азербайджан. У меня ноги не работали, а то бы я поцеловал нашу землю. Спасибо Президенту Ильхаму Алиеву, благодаря ему я на родине, рядом со своей семьей", - подчеркнул Б.Керимов.