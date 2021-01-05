В Агдамском селе обезврежены неразорвавшиеся мины и боеприпасы

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана продолжает работы по расчищению Агдамского района.

Как сообщает с места работы спецкор Trend, Агентство обнаружило на территории районного села Гияслы большое количество неразорвавшихся снарядов, мин и запрещенных боеприпасов. Ввиду опасности транспортировки обнаруженных снарядов они были обезврежены на месте, передает Day.Az.

Отметим, что оперативно-розыскные работы на территории продолжаются.