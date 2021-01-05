https://news.day.az/society/1304334.html В Агдамском селе обезврежены неразорвавшиеся мины и боеприпасы - ФОТО
В Агдамском селе обезврежены неразорвавшиеся мины и боеприпасы - ФОТО
Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана продолжает работы по расчищению Агдамского района.
Как сообщает с места работы спецкор Trend, Агентство обнаружило на территории районного села Гияслы большое количество неразорвавшихся снарядов, мин и запрещенных боеприпасов. Ввиду опасности транспортировки обнаруженных снарядов они были обезврежены на месте, передает Day.Az.
Отметим, что оперативно-розыскные работы на территории продолжаются.
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