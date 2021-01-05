Наблюдательный совет "Фонда возрождения Карабаха" обсудил восстановление освобожденных территорий
Сегодня члены Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха" обсудили работы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Выступая на мероприятии, министр экономики Микаил Джаббаров рассказал о значимости Фонда, отметив важность проведения связанной с этим внутренней и внешней пропаганды.
Другие члены Наблюдательного совета также отметили важность этой инициативы, обсудили вопросы по привлечению на освобожденные территории иностранных инвестиций и частного сектора, оказанию финансовой поддержки восстановительным работам и другие вопросы.
Было отмечено, что в ближайшее время будет проведено очередное заседание Совета, определены задачи его членов по деятельности Фонда.
Напомним, что в целях обеспечения современной и достойной жизни для устойчивого размещения на освобожденных от оккупации территориях, проведения созидательно-восстановительных работ во всех сферах и работ по благоустройству, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января 2021 года подписал указ "О создании юридического лица публичного права "Фонд возрождения Карабаха".
Другим распоряжением главы государства от 4 января 2021 года был утвержден Наблюдательный совет "Фонда возрождения Карабаха" в составе:
Микаил Джаббаров - министр экономики
Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов
Ровшан Рзаев - председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
Турал Гянджалиев - председатель Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха", депутат Милли Меджлиса
Фатма Йылдырым - депутат Милли Меджлиса
Фархад Бадалбейли - ректор Бакинской музыкальной академии
Адалят Мурадов - ректор Азербайджанского государственного экономического университета
Кямал Абдулла - ректор Азербайджанского университета языков
Алим Гасымов - народный артист Азербайджана.
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