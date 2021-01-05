https://news.day.az/society/1304360.html Сержант ВВ МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за освобождение Физули - ФОТО
Сержант ВВ МВД Азербайджана, ставший шехидом в боях за освобождение Физули - ФОТО
Сержант Внутренних войск МВД Азербайджана Алескерзаде Санан Мухтар оглу стал шехидом во время Отечественной войны.
Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, Санан Алескерзаде родился в 1995 году в селе Альяр Шекинского района.
Он стал шехидом 19 октября в боях за освобождение Физули.
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