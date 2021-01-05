Кабмин утвердил правила индивидуальной реабилитации
Кабинет министров утвердил "Порядок разработки, утверждения и реализации индивидуальной программы реабилитации".
Как передает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, "Порядок разработки, утверждения и реализации индивидуальной программы реабилитации" разработан в соответствии с законом "О правах лиц с ограниченными возможностями здоровья" и регулирует вопросы, связанные с разработкой, утверждением и реализацией индивидуальной программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
Индивидуальная программа включает комплекс мероприятий, связанных с медицинской, профессионально-трудовой, психолого-педагогической реабилитацией и развитием социальных навыков инвалида.
Индивидуальная программа разрабатывается и утверждается медико-социальными экспертными комиссиями (ЦЭК) Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, порядок изложен в приложении № 1 к настоящему Положению.
Государственные органы и государственные юридические лица должны обеспечивать реализацию индивидуальной программы.
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