Кабмин разъяснил цель решения по абилитации

Целью абилитации является частичное или полное обучение навыкам лиц, не обладающих навыками по одной или нескольким из основных категорий жизнедеятельности в связи с ограничением возможностей здоровья с рождения или в раннем детстве, стимулирование их активной интеграции в общество путем правильной оценки имеющегося потенциала, а также повышение их способности полноценно и эффективно участвовать в жизни общества.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пояснительной записке к постановлению Кабинета министров "Об утверждении Порядка абилитации лиц с ограниченными возможностями".

В пояснительной записке говорится, что в правилах отражена разработка и осуществление мер по абилитации.

В течение 10 рабочих дней со дня установления инвалидности определяется время и место разработки мер по абилитации и оформляется в течение 2 рабочих дней. При уведомлении МСЭК о том, что инвалид не может участвовать в подготовке мер по абилитации, меры по абилитации разрабатываются по месту его жительства.

При подготовке мер по абилитации учитывается мнение инвалида и (или) его законного представителя.

В целях определения эффективности утвержденных мер по абилитации или необходимости каких-либо дополнений и изменений меры по абилитации пересматриваются МСЭК один раз в год в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, а в отношении детей в возрасте до 18 лет-один раз в шесть месяцев.

Продолжительность выполнения мер абилитации определяется МСЭК в зависимости от степени тяжести физических, психических, психических или сенсорных нарушений инвалида.

Меры по абилитации позволят лицам с ограниченными возможностями максимально развить свой потенциал и повысить возможности для полноценной жизни.