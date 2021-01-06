Стало известно на сколько увеличатся пенсии

Социальное положение членов семей погибших на войне, инвалидов войны и участников войны изучается, и принимаются соответствующие меры поддержки.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Каримов.

По словам Анара Каримова, одним из приоритетов является обеспечение трудоустройства людей из этого контингента:

"За короткий период времени было трудоустроено около 1550 человек. Кроме того, 150 военнослужащих прошли курс лечения в центрах социальной реабилитации Министерства труда и социальной защиты, более 200 ветеранов войны получили реабилитационное оборудование, 8 военнослужащим предоставлены протезы".

Замминистра также рассказал о предоставлении автомобилей и жилья семьям шехидов Второй Карабахской войны.

Анар Каримов сказал, что за последние два года произошел значительный рост социальных выплат. Реформы пенсий, льгот и пособий продолжатся в этом году.

Среднемесячный размер пенсии по старости ожидается на уровне 370 манатов, а среднемесячный размер трудовой пенсии - 340 манатов.

Следует отметить, что за последние два года объем социальных выплат увеличился на 1 миллиард манатов.