В Азербайджане произведено назначение на высокую должность

Насир Садыгов назначен главой Аппарата Счетной палаты Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Палату.

Отметим, что он начал трудовую деятельность в Счетной палате с 2009 года, с 2016 года возглавлял отдел по правовому обеспечению и человеческим ресурсам.