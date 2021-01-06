https://news.day.az/society/1304476.html В Азербайджане произведено назначение на высокую должность
В Азербайджане произведено назначение на высокую должность
Насир Садыгов назначен главой Аппарата Счетной палаты Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Палату.
Отметим, что он начал трудовую деятельность в Счетной палате с 2009 года, с 2016 года возглавлял отдел по правовому обеспечению и человеческим ресурсам.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре