Ученые предсказали сильное обмеление Каспия

Каспийское море находится под угрозой серьезного обмеления. Причиной возможного масштабного уменьшения размера водоема, который и так постоянно теряет в объеме, является глобальное потепление. Такое мнение высказали ученые из Германии и Нидерландов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Специалисты выстроили модель, в соответствии с которой повышение температуры воздуха в Каспийском регионе в XXI веке может привести к усиленному испарению воды и сокращению площади поверхности водоема на 23%.

Подобные изменения приведут к катастрофическим для природы и биоразнообразия последствиям. Кроме того, обмеление Каспия затронет экономическую сферу, в частности, в связи с вероятными проблемами с судоходством.