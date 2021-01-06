Будут ли у школьников зимние каникулы?

В прошлом году, согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров, с 19 октября по 2 ноября во всех учебных заведениях страны были объявлены каникулы. В указанный период также полностью была приостановлена деятельность действующих в стране учреждений дошкольного, внешкольного и дополнительного образования. По этой причине распространилась информация об отмене зимних каникул в школах, передает Day.Az.

В ответ на запрос АПА в Министерстве образования отметили, что продолжительность учебного года (в том числе время и продолжительность каникул) в общеобразовательных учреждениях определяется Кабинетом министров. Особого решения о зимних каникулах не принято.

Отметим, согласно приказу министра образования Эмина Амруллаева об основных учебных планах на 2020-2021 учебный год, зимние каникулы приходятся на 27-31 января. Первое полугодие охватывает период с 15 сентября по 26 января, второе полугодие - с 1 февраля по 14 июня.