Почтовую марку «Азербайджан 2020» посвятили солдатам и врачам

ООО "Азермарка", действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, выпустило в обращение почтовые марки под названием "Азербайджан 2020", передает Day.Az.

В заявлении пресс-службы ведомства отмечается, что марки посвящены главным героям двух важнейших событий 2020 года - пандемии коронавируса и Отечественной войны.

На первой марке изображен фотоколлаж солдата и врача, на второй - дезинфектора и сапера. Цель - посредством марок вписать в историю имена наших соотечественников, сражавшихся с вирусом в период пандемии и 44-дневной Отечественной войны, а также поведать об их самоотверженности местным и зарубежным филателистам.

В выпуске использованы работы фотографов Романа Исмаилова, Азиза Керимова и Тофика Бабаева. Марки двух видов, созданные главным художником "Азермарка" Вугаром Эйюбовым, напечатаны в Республике Беларусь по 8 экземпляров на каждом листе тиражом 50 000.

Кроме того, изготовлено 200 конвертов первого дня.