Нашей священной миссией является сохранить мир

В американском издании Christianity Today опубликована статья, посвященная задачам по установлению мира в регионе по окончании армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщает Day.Az, в статье выражена позиция главы Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, архиепископа Александра о конфликте и содержится призыв содействовать процессу установления прочного мира в регионе.

Автор статьи Джейсон Каспер пишет, что в ноябре прошлого года было подписано трехстороннее заявление о прекращении огня, которое положило конец шестинедельной войне между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что Азербайджан смог вернуть себе часть своей международно признанной территории, включая исторический город Шуша.

В интервью Christianity Today архиепископ Александр заявил, что город Агдам превращен в руины в результате 25-летней армянской оккупации. Говоря о систематическом уничтожении религиозного и культурного наследия Азербайджана на оккупированных территориях, архиепископ отмечает, что главная мечеть города Шуша была переименована в "персидскую", а 63 из 67 мечетей Нагорного Карабаха были полностью разрушены. Азербайджан же, напротив, освободив территории, обязался сохранить христианские религиозные памятники. Представители христианского меньшинства удинов в Азербайджане также побывали в монастыре Худавенг IX века, расположенном в Кяльбаджарском районе для проведения богослужений. Удины являются потомками кавказских албан, ассимилированными с другими этническими группами тысячу лет назад. Церкви в освобожденном регионе на самом деле албанские, а не армянские по происхождению.

В статье говорится, что из большинство жителей 10-миллионного Азербайджана являются мусульманами. Православные христиане составляют две трети христиан Азербайджана. В стране существует и многотысячная еврейская община.

Согласно данным, опубликованным азербайджанской стороной, в результате обстрела населенных пунктов во время войны погибли 101 мирных жителей. Архиепископ Александр отмечает, что тридцать лет назад здесь в Азербайджане проживало много армян и они свободно посещали свои церкви. Представители разных этнических групп и религий, проживающих в одном и том же регионе, должны суметь жить вместе, а не зацикливаться на различиях между ними. Это является главным принципом построения будущих отношений между этими двумя странами. Хорошим примером являются Франция, Германия и Польша, которые смогли восстановить добрососедские отношения после Второй мировой войны. Должны быть восстановлены транспортные коммуникации, что будет способствовать развитию Армении. Между Азербайджаном и Грузией существуют прочные политические, экономические и культурные отношения. Азербайджан неоднократно приглашал Армению участвовать в региональных проектах при условии возврата оккупированных территорий, однако Армения отказывалась.

Отвергая заявления армян о том, что якобы они подвергаются "геноциду", архиепископ Александр также отмечает, что есть очень печальные факты о действиях армянских войск на территории Азербайджана в ходе двух войн, когда были убиты тысячи азербайджанцев. "Тогда должны ли мы тоже использовать термин "геноцид"? Азербайджан имеет большой опыт в области мультикультурализма. В стране защищены и сохранены все религиозные памятники. Армянские церковь и библиотека в Баку находятся под охраной государства. Если в будущем будет подписан мирный договор, то эти церкви могут быть вновь открыты для отправления религиозных обрядов. Это поможет духовному и религиозному примирению. В советское время в Баку был целый армянский квартал, уровень жизни в котором был намного выше, чем в других частях города", отмечает в своем интервью глава православной общины Азербайджана. Говоря о католикосе всех армян Гарегине II, архиепископ Александр отмечает, что тот может сделать многое для уменьшения напряженности и ненависти, испытываемой армянами к Азербайджану.