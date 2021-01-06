https://news.day.az/society/1304511.html Два села Агдамского района полностью разминированы
Два села Агдамского района полностью разминированы
Полностью разминированы два села Агдамского района - Агдамкенд и Сарыджалы.
Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительной власти Агдамского района, передает Day.Az.
В ИВ отметили, что сейчас работы по разминированию идут в селах Гияслы и Шахбулаг.
Напомним, что Агдамский район был освобожден от оккупации 20 ноября 2020 года. Работы по разминированию ведутся специалистами Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) и МЧС России.
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