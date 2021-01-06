В Баку нашлась пропавшая девочка

В Баку найдена пропавшая без вести 12-летняя Ляман Шахбазова.

Об этом Milli.az сообщили в пресс-службе МВД, передает Day.Az.

Сообщается, что Шахбазова была передана ее семье.

Отметим, что Л. Шахбазова 4 января вышла из бабушкиного дома в поселке Забрат Сабунчинского района под предлогом похода в магазин и не вернулась.