https://news.day.az/society/1304513.html В Баку нашлась пропавшая девочка
В Баку нашлась пропавшая девочка
В Баку найдена пропавшая без вести 12-летняя Ляман Шахбазова.
Об этом Milli.az сообщили в пресс-службе МВД, передает Day.Az.
Сообщается, что Шахбазова была передана ее семье.
Отметим, что Л. Шахбазова 4 января вышла из бабушкиного дома в поселке Забрат Сабунчинского района под предлогом похода в магазин и не вернулась.
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