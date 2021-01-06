12-летняя Ляман Шахбазова помещена в детский дом

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей взял под контроль 12-летнюю Ляман Шахбазову, которая, согласно распространившейся в СМИ информации, вышла из дома своей бабушки, проживающей в поселке Забрат Сабунчинского района, и не вернулась.

Как передает Day.Az, 12-летняя Л. Шахбазова была обнаружена на территории Сабунчинского района и сегодня утром помещена в детский дом "Нур". Госкомитет контролирует вопрос, принимаются соответствующие меры.

Отметим, Л.Шахбазова 4 января вышла из дома своей бабушки в поселке Забрат Сабунчинского района под предлогом ухода в магазин и не вернулась.