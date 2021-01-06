Минобразования приостановило прием граждан

В соответствии с постановлением Кабмина Азербайджана от 8 декабря 2020 года о продлении особого карантинного режима на территории страны Центр приема граждан при минобразования приостанавливает прием до 31 января 2021 года, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Граждане могут обращаться по соответствующим вопросам по телефону 146-1, либо через сайт https://edu.gov.az/az/contacts/appeal , а также воспользоваться услугами министерства на электронных ресурсах https://edu.gov.az, https://ict.edu.az

Официальную информацию министерства образования Азербайджана рекомендуется отслеживать на сайте минобразования и страницах в социальных сетях - https://www.facebook.com/tehsil.gov.az, https://twitter.com/tehsilgovaz, https://www.instagram.com/edugovaz/, https://www.youtube.com/user/tehsilgovaz, @edugovaz