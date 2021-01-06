Завтра в Баку будет теплее

В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, прогнозируется умеренный юго-западный ветер, сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 774 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана седьмого января преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.