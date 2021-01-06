Будут ли в Азербайджане выплачивать пособие в 190 манатов в январе?

Как сообщалось ранее, в Азербайджане с 14 декабря по 18 января безработным было выплачено единовременное пособие в размере 190 манатов в связи со строгим карантинным режимом. Ходят слухи, что строгий карантинный режим продлится до конца января. Если будет продлен строгий карантинный режим, будут ли в январе выплаты единовременного пособия в 190 манатов?

Как передает Day.Az, в беседе с Sonxeber.az начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов сообщил, что официальной информации об этом пока нет.

"Как известно, решения о карантинном режиме принимает Оперативный штаб. Строгий карантинный режим действует до 18 января. Официальной информации о выплате единовременной выплаты в размере 190 манатов в январе нет", - сказал он.