Семье шехида из Гобустана назначена адресная соцпомощь

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило социальной поддержкой семью Эльяра Ариф оглу Велиева, погибшего в боях за освобождение наших земель во время второй Карабахской войны.

Как сообщили Day.Az в министерстве, во время встречи сотрудников ведомства с семьей шехида в селе Садаф Гобустанского района, для усиления материального обеспечения супруги и тройняшек шехида, было принято решение о назначении семье адресной государственной социальной помощи. Была оказана помощь в получении соответствующих документов (новые детские удостоверения личности, заявление о представлении), внесении заявления в электронную систему, затем семье была назначена ежемесячная социальная помощь в размере 411 манатов.

При этом ведутся работы в направлении назначения семье шехида ежемесячной пенсии Президента, пенсии или пособия за потерю главы семьи, а также пособия на каждого из детей.

Жена шехида по собственному желанию была привлечена к программе самозанятости вне очереди. В рамках программы для нее было создано частное хозяйство.