В Азербайджане выявлено еще 799 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2383 человека вылечились.

26 пациентов с коронавирусом скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 222 200 случаев заражения коронавирусом, из них 201 596 человек вылечились, 2 818 - скончались, число активных больных - 17 786.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 364, а в целом - 2 231 993 теста.