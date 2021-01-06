https://news.day.az/society/1304628.html В Азербайджане выявлено еще 799 случаев заражения коронавирусом, 2383 человека вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 799 случаев заражения коронавирусом, 2383 человека вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 799 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2383 человека вылечились.
26 пациентов с коронавирусом скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено в целом 222 200 случаев заражения коронавирусом, из них 201 596 человек вылечились, 2 818 - скончались, число активных больных - 17 786.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 364, а в целом - 2 231 993 теста.
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