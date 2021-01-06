Минобразования Азербайджана предупредило лиц, незаконно использующих лого министерства
В последние дни отмечены случаи распространения ложной информации различного содержания с использованием логотипа министерства образования.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал заведующий сектором связей с общественностью минобразования Азербайджана Джасарат Валехов.
Он сообщил, что эти случаи классифицируются как попытка ввести в заблуждение граждан и нарушение требований существующего законодательства.
"Министерство образования заявляет, что если использование логотипа министерства в данном контексте продолжится, то будет проведено соответствующее расследование, а в отношении виновных в законодательных рамках будут приняты соответствующие меры", - добавил Валехов.
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