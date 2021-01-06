Фонд YAŞAT начал осуществлять выплаты 1772 членам 1472 семей шехидов

Сотрудники фонда YAŞAT продолжают посещать семьи шехидов и лиц, получивших ранения в ходе военной операции по восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в службе ASAN, за счет пожертвований в Фонд YAŞAT была оплачена учеба зарубежом сына шехида Ибрагимова Хейруллы Маис оглу, и улучшены бытовые условия семьи шехида Мирзалиева Джамала Аждар оглу.

Продолжается оказание масштабной помощи. Так, для наших ветеранов, которые проходят лечение, приобретено медицинское реабилитационное оборудование GIGER. В течение дня это оборудование используется для лечения 35-40 участников войны.

В результате анализа потребностей семей шехидов Фондом начаты выплаты 1772 членам 1472 семей шехидов. Так, начато возмещение расходов на медицинское лечение 737 членов 534 семей шехидов, оплачены долговые обязательства 410 членов 313 семей шехидов и погашена плата за обучение 25 членов 25 семей шехидов, также улучшаются жилищные условия (ремонт дома) 600 семей шехидов, бытовые условия (отопление, коммунальные услуги и т.д.).

Кроме того, с использованием недавно приобретенного оборудования проводится лечение более 40 раненых, а 8 раненым переданы приборы, назначенные специалистами, с помощью этого оборудования и приборов устраняется их инвалидность.

Подробный отчет о взносах будет размещен на портале фонда, который будет передан в пользование в ближайшие дни.

Оказание помощи лицам соответствующей категории будет продолжено. Напомним, что для проведения встреч с семьями шехидов и военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне, созданы 69 групп из сотрудников фонда. Эти группы обеспечены планшетами и отмечают все потребности семей в электронном порядке. Сотрудниками фонда "YAŞAT" являются члены семей шехидов и участники войны.

С банковскими реквизитами фонда "YAŞAT" можно ознакомиться по ссылке http://vxsida.az/az/annouces/1493.