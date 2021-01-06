Объявлены результаты онлайн-собеседований конкурса по трудоустройству учителей

Информация о результатах этапа онлайн-собеседования в рамках конкурса по трудоустройству учителей отправлена ​​на личные страницы кандидатов, сообщили в среду Day.Az в министерстве образования Азербайджана.

Было отмечено, что всего в собеседованиях, проведенных 14-24 декабря, приняли участие 2 197 человек. Из них 2 061 добился успеха и получил возможность работать на основании бессрочного контракта.

В министерстве отметили, что состоявшиеся онлайн-собеседования были проведены для кандидатов, которые обратились по вакансиям с поощрительными мерами по первым трем турам конкурса. Лицам, работающим на основании срочного кандидата, информация о датах очередных собеседований будет предоставлена дополнительно.