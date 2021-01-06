Задержан водитель, перевозивший пассажиров из районов в Баку в багажнике автобуса

Задержан водитель автобуса, тайно перевозивший пассажиров в Баку.

Как сообщает Day.Az, на карантинном посту, созданном на 65-м километре автомагистрали Баку-Газах, был остановлен для досмотра ехавший в направлении Баку автобус марки "Mercedes", принадлежащий жителю города Мингячевир Замину Талыбову, за рулем которого находился житель Самухского района Рамиз Гасанов. При досмотре автобуса сотрудниками полиции и военнослужащими МВД салон автобуса оказался пуст, но в его багажнике были обнаружены спрятавшиеся там 7 человек.

В ходе предварительного расследования было установлено, что владелец автобуса З.Талыбов ранее дважды пытался незаконно провезти через карантинные посты лиц, не имевших соответствующего разрешения, но это ему не удалось. В первый раз он был оштрафован в административном порядке, а во второй раз - арестован в административном порядке. Не сделав выводов из этого, владелец автобуса и его водитель совершили то же административное правонарушение в 3-й раз.