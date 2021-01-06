Герой Отечественной войны осуществил мечту своего деда

В Институте нефтехимических процессов имени академика Ю.Х. Мамедалиева НАНА прошла встреча с сотрудником вуза, одним из героев Второй Карабахской Отечественной войны Эльмаром Мамедовым, который удостоен медали "За освобождение Лачина", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Директор института, академик Вагиф Аббасов принял героического солдата Эльмара Мамедова, поблагодарил его и подписал приказ о выплате ему двухмесячной заработной платы.

Эльмар родился 2 мая 1994 года в Баку, окончил Азербайджанский технический университет. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, участвовал в боях на Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском и Лачинском направлениях.

"Мы гордимся Верховным главнокомандующим победившей Азербайджанской армией, Президентом Ильхамом Алиевым и героическими воинами Азербайджана, чтим память наших шехидов, погибших за свободу родных земель, и желаем всем раненым героическим воинам скорейшего выздоровления", - сказал Эльмар.

Следует отметить, что Эльмар Мамедов - внук выдающегося ученого, публициста, переводчика, члена Союза писателей Азербайджана, кандидата исторических наук, заслуженного работника культуры Исрафила Мамедова (1927-2019).

Большую часть своей жизни азербайджанский ученый Исрафил Мамедов посвятил разоблачению армянских фальсификаций. Этой теме посвящены его многочисленные статьи и исследования. За свою книгу "Иреванское ханство: российская оккупация и переселение армян на территорию Северного Азербайджана" на 90-летие ученый был удостоен Государственной премии.

Он автор более 30 научных работ, разоблачающих планы агрессора на основании научных доказательств, которые служат неиссякаемым источником и обширным архивом для азербайджанских ученых. Еще в годы, когда Исрафил Мамедов жил в Армении (родился в Мегринском районе Зангезурской области), он посредством своих трудов вел борьбу с армянскими фальсификациями. Это привело к тому, что армянские националисты в 1976 году взорвали дом, в котором проживал ученый. Запугать и остановить Исрафила Мамедова им не удалось.

Свой путь он начал с работы в районной газете. Параллельно работал ведущим районного радио, а также занимал должность первого секретаря районного комитета комсомола. В период с 1955 по 1990 год Исрафил Мамедов был главным редактором газеты "Советская Армения". В 1990 году ученый вернулся на Родину, при этом он вывез в Баку архивы, связанные с Азербайджаном. Республиканское радио передало в эфире около 1500 его статей на азербайджанском языке и 2680 аналитических материалов на армянском языке. Исрафил Мамедов был главным консультантом 12 документальных фильмов о геноциде азербайджанского народа. Он всегда говорил, что продолжит свою деятельность до тех пор, пока оккупированные земли Азербайджана не будут освобождены.

"Оккупация Карабаха стала отравленным кинжалом, вонзенным в спину Азербайджана. Долг каждого азербайджанца - вытащить этот кинжал из раны. Это моя мечта, во имя которой я тружусь. Я не умею ничего другого. На то, что пишут армяне, я даю ответ с научной точки зрения. Моя самая большая мечта - увидеть все наши земли освобождёнными", - говорил ученый. Его мечту осуществил внук, и такие герои как он.