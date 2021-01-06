https://news.day.az/society/1304705.html Неописуемая красота озера Гаранохур в Исмаиллинском районе - ВИДЕО
Неописуемая красота озера Гаранохур в Исмаиллинском районе - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео озера Гаранохур, находящегося на территории Шахдагского национального парка Исмаиллинского района.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Всю неописуемую красоту озера и парка можете посмотреть в видеоролике.
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