Неописуемая красота озера Гаранохур в Исмаиллинском районе

В Сети набирает популярность видео озера Гаранохур, находящегося на территории Шахдагского национального парка Исмаиллинского района.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всю неописуемую красоту озера и парка можете посмотреть в видеоролике.