Азербайджанский солдат уничтожает постер в честь террориста Монте Мелконяна

В соцсетях появились кадры, как азербайджанский военнослужащий уничтожает постер в честь террориста Монте Мелконяна.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Предположительно, кадры были сняты в Гадрутском районе.

Представляем вашему вниманию данное видео: