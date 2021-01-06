https://news.day.az/society/1304707.html Азербайджанский солдат уничтожает постер в честь террориста Монте Мелконяна - ВИДЕО
Азербайджанский солдат уничтожает постер в честь террориста Монте Мелконяна - ВИДЕО
В соцсетях появились кадры, как азербайджанский военнослужащий уничтожает постер в честь террориста Монте Мелконяна.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Предположительно, кадры были сняты в Гадрутском районе.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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