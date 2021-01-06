https://news.day.az/society/1304719.html Флаг Азербайджана развевается над постом напротив Гафанского аэропорта - ВИДЕО
Флаг Азербайджана развевается над постом напротив Гафанского аэропорта - ВИДЕО
Азербайджанские военнослужащие установили пост напротив Гафанского аэропорта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Как видно из видео, над постом развевается государственный Флаг Азербайджана.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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