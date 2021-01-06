Флаг Азербайджана развевается над постом напротив Гафанского аэропорта

Азербайджанские военнослужащие установили пост напротив Гафанского аэропорта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Как видно из видео, над постом развевается государственный Флаг Азербайджана.

Представляем вашему вниманию данное видео: