В Хатаинском районе Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как ередает Day.Az со ссылкой на, ДТП произошло на улице Юсифа Сафарова.

Так, транспортное средство марки "Тойота" во время движения на высокой скорости столкнулось с автомобилем марки "ВАЗ 2107". Затем "Тойота" врезалась в магазин.

В результате аварии водитель "Тойоты" Ахмедов Эльхан Сарвар оглу 1971 года рождения госпитализирован в городскую больницу № 3 с многочисленными колото-резаными ранами головы и открытыми переломами пальцев левой руки.

Пассажир этого автомобиля Ахмедзаде Джейхун Эвез оглу 1993 года рождения госпитализирован с ушибом головы.

По факту проводится расследование.