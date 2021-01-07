Будет ли продлен ужесточенный карантинный режим в Азербайджане после 18 января?

"В некоторых городах и регионах страны ужесточенный карантинный режим, который продлится до 18 января, может быть не продлен".

Как передает Day.Az, об этом заявил Xəzər Xəbər председатель комитета по социальной политике парламента Азербайджана Муса Гулиев.

По его словам, решение будет принято на следующей неделе.

Депутат отметил, что борьба с коронавирусом в мире находится на завершающей стадии. То есть процесс вакцинации начался, и, таким образом, болезнь может отступить во всем мире.

Депутат предлагает привлечь частный сектор к процессу вакцинации, которая будет проводиться государством бесплатно на добровольной основе. Другими словами, компании, которые будут заниматься этим, могут привезти другие одобренные вакцины и ввести их добровольно.