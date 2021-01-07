Еще в двух прифронтовых районах обнаружены авиабомбы и ручная граната

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) поступила информация об обнаружении снарядов и ручных гранат на территории села Авшар Агджабединского района и села Хатаи Агстафинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ANAMA, специальная мобильная оперативная группа агентства и сотрудники отделов полиции Агджабединского и Агстафинского районов были направлены на место и провели совместный осмотр. В целях обеспечения безопасности территория была оцеплена полицией.

В результате проведенных специалистами агентства срочных оперативно-розыскных мероприятий на территории Агджабединского района были обнаружены 1 ручная граната РГД-5, а на территории Агстафинского района - 6 авиабомб (П-50).

Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.