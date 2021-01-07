В Гяндже прошло первое мероприятие в рамках «Года Низами Гянджеви»

Объявление распоряжением Президента Ильхама Алиева 2021 года "Годом Низами Гянджеви" в Азербайджане с большим воодушевлением было встречено всем народом, личным составом азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Группа военнослужащих 6 января посетила Мавзолей Низами Гянджеви в Гяндже, где жил и творил всемирно известный поэт и мыслитель, почтила его память, возложила цветы к его могиле.

До начала мероприятия, проведенного в Культурно-идеологическом центре Гянджинского гарнизона, минутой молчания была почтена память поэта и шехидов.

Выступая на мероприятии, заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани напомнил слова великого лидера Гейдара Алиева о том, что молодежь, не имеющая понятия о национальных ценностях и традициях, не может быть патриотичной: "Патриотизм - это не только служба в армии, это любовь и преданность Родине, привязанность к родной земле".

Полковник Гурбани подчеркнул, что тот, кто не знает и не любит родной язык, не может знать и свою историю: "Молодежь, не знающая азербайджанскую литературу и родной язык, не сможет прочесть Низами, Физули, Сабира, Джалила Мамедгулузаде. А без этого она не будет знать нашу культуру, корни, национально-духовные традиции, не будет патриотичной".

По его словам, именно поэтому объявление 2021 года "Годом Низами Гянджеви" является историческим событием.

На "круглом столе" было отмечено, что объявление 2021 года "Годом Низами Гянджеви", города Шуша - культурной столицей Азербайджана, а также особое внимание, которое глава государства уделяет в своих выступлениях национально-духовным ценностям, являются очередными показателями успешного продолжения политики великого Гейдара Алиева.

На мероприятии также выступили народный артист республики Алим Мамедов, председатель Гянджинского филиала Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры, поэт-драматург Хазангюль Гусейнова, сотрудник Культурно-идеологического центра Гянджинского гарнизона Турадж Юсифова.

"Круглый стол" завершился декламацией поэтических произведений Низами Гянджеви.

Напомним, что 5 января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об объявлении 2021 года в Азербайджанской Республике "Годом Низами Гянджеви". В 2021 году исполняется 880 лет с рождения гениального поэта и мыслителя. Кабмину Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий, связанных с "Годом Низами Гянджеви".