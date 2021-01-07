https://news.day.az/society/1304791.html Еще 11 больных коронавирусом задержаны в общественных местах
Еще 11 больных коронавирусом задержаны в общественных местах
Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического карантинного режима.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 6 января сотрудники органов внутренних дел в общественных местах задержали 11 активных больных COVID-19, покинувших место жительства. 10 из них были возвращены домой, один был госпитализирован.
В отношении 9 человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).
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