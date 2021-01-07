Глава муниципалитета провел ночь с девушкой в Исмаиллы и умер от передозировки наркотиками
Раскрыты подробности гибели председателя сельского муниципалитета Байдовул Гейчайского района Рамиля Юсифова, тело которого было обнаружено в Исмаиллинском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Юсифов снял дом на сутки в селе Ивановка Исмаиллинского района и провел ночь с девушкой.
Позже в этом доме было найдено его тело. На его теле не было обнаружено следов насилия. Отмечается, что он умер от передозировки наркотиками. Рядом с телом Юсифова также были обнаружены наркотики. Следствие подозревает, что это метамфетамин и марихуана. Однако для выяснения обстоятельств назначена экспертиза.
Загадочная сторона происшествия заключается в том, что девушка, приехавшая в Ивановку с Р. Юсифовым, исчезла. В настоящее время следствие пытается установить ее местонахождение.
Прокуратура Исмаиллинского района расследует этот факт.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре