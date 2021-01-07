Еще одной семье шехида будет назначена ежемесячная Президентская пенсия - ФОТО
Семье шехида Отечественной войны Халилова Аладдина Ализаман оглу будет назначена ежемесячная Президентская пенсия. Также будет выплачена единовременная страховая выплата в размере 11 тысяч манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили членам семьи шехида представители министерства труда и социальной защиты населения.
Во время встречи с семьей в поселке Гобустан Гарадагского района Баку было отмечено, что идет процесс назначения социальных пособий семьям шехидов и прилагаются все усилия для ускорения этого процесса.
Отец шехида работает, мать - домохозяйка, а его сестра и брат учатся в школе.
Семья шехида Халилова Аладдина Ализаман оглу была проинформирована о правах на социальное обеспечение, мерах поддержки, предусмотренных для семей шехидов, а также о том, что семьям шехидов, зарегистрированным в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставляется жилье.
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