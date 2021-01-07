"Как больно, как тяжко, Эльхан, дорогой!" - памяти Эльхана Алескерова
Как больно, как тяжко, Эльхан, дорогой!
Мы работали с тобой вместе столько лет рядом, в соседних кабинетах! Пожалуй, единственный азербайджанец, командированный и два года проработавший в соседней стране, изучивший досконально морально-психологические особенности ее граждан, затем, вернувшись в Баку, столько лет проработавший в разведке, на дипломатической службе, в экспертном сообществе.
Профессиональный аналитик, грамотнейший специалист, и при всем при этом добрейший, внимательный, отзывчивый человек... С первых дней конфликта на фронте, в разведывательно-диверсионной группе... Как же так, Риад Ахмедов, Алик Рагимов, теперь ты...
Мало кто знает, сколько ты сделал для восстановления нашего албанского наследия. Община в селе Нидж должна с благодарностью вспоминать проделанную тобой работу, ты фактически уберег ее в годы лихолетия. Теперь мы осознаем плоды твоих трудов...
Это твоя заслуга в том, что в Азербайджане узнали, а в Нидерландах назвали улицу именем Национального героя Голландии Мамеда Мамедова...
По твоим материалам узнали и о Мамедгусейне Асадове - разведчике, сыгравшем неоценимую роль в предотвращении покушения на Сталина, Черчилля и Рузвельта во время переговоров в Тегеране в 1943 году...
Это лишь эпизоды в твоей жизни, лишь малая толика того, что ты сделал для нашего Азербайджана. Ведь на твоем примере можно демонстрировать, что значит азербайджанская разведка и ее роль в становлении и укреплении нашего государства...
И при всем этом твоя скромность. Мы с тобой буквально месяц назад были в Нидже и общались с местной общиной, всего пару недель назад мы говорили с тобой по телефону, ты был такой жизнерадостный, такой общительный, полон творческих планов.
Какая у тебя была пленительная, располагающая к себе улыбка, ты излучал доброту и надежность. Везде ты успевал, всегда в гуще событий, всегда в людском потоке...
Не уберег ты себя. Как больно, как тяжко, Эльхан, дорогой...
Акиф Гасанов
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