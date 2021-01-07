Будет дуть сильный ветер

Погода на территории страны ухудшится.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове начиная с полудня 8 до полудня 9 января юго-западный ветер усилится до 15-18 м/с, в некоторых местах полуострова - до 20-23 м/с.

С полудня 8 января по 10 января в некоторых районах Азербайджана ожидается усиление западного ветра до 15-20 м/с, а в горных районах - до 23-28 м/с.