Турнир Red Bull M.E.O наконец-то завершился! Уже известны команды-победители 2020 года "Red Bull M.E.O.", крупнейшего турнира по игре "PUBG Mobile" в Азербайджане.

Итак, после увлекательного и полного конкуренции турнира,первое место заняла команда "NoName". Победитель турнира, команда"NoName",получила приз в размере 5000 манатов.

Эльчин Новрузов, капитан команды "NoName", поделился своими впечатлениями от турнира: "В таких играх местные команды обычно очень взволнованы и не могут выступать так хорошо, как им хотелось бы. Мы видели это на прошлогоднем турнире, поэтому в этом году играли более спокойно и с задором. Несмотря на то, что в подобных играх успех на 60% зависит от ума и опыта, но я считаю, что удача и безмятежность очень помогли нам стать первыми."

Кроме того, команда-победитель была объявлена ​​Национальным Чемпионом, как ранее объявили официальные партнеры турнира - Министерство Молодежи и Спорта и Федерация Киберспорта Азербайджана.

По сообщению Федерации Киберспорта Азербайджана, последние игры XIV Национального чемпионата по компьютерным играм по другим онлайн-играм запланированы на 15 февраля 2021 года.

Команды, занявшие второе и третье места турнира, не остались без призов. Все участники команды "Clay Gla", занявшей второе место, получили планшеты "HONOR Pad V6" от İrşad Electronics, еще одного партнера

турнира, а участники команды "RUV TEAM", занявшей третье место, получили смартфоны "HONOR 9X" со 128 ГБ встроенной памяти!

Официальные партнеры мероприятия: İrşad Electronics и Федерация Киберспорта Азербайджана.

Мы закончили этот год захватывающим и большим турниром.

А в 2021 году всех геймеров ждет ещё более масштабный и захватывающий турнир Red Bull M.E.O.