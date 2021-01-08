Команда-победитель турнира Red Bull M.E.O выиграла 5000 манатов! (R)
Турнир Red Bull M.E.O наконец-то завершился! Уже известны команды-победители 2020 года "Red Bull M.E.O.", крупнейшего турнира по игре "PUBG Mobile" в Азербайджане.
Итак, после увлекательного и полного конкуренции турнира,первое место заняла команда "NoName". Победитель турнира, команда"NoName",получила приз в размере 5000 манатов.
Эльчин Новрузов, капитан команды "NoName", поделился своими впечатлениями от турнира: "В таких играх местные команды обычно очень взволнованы и не могут выступать так хорошо, как им хотелось бы. Мы видели это на прошлогоднем турнире, поэтому в этом году играли более спокойно и с задором. Несмотря на то, что в подобных играх успех на 60% зависит от ума и опыта, но я считаю, что удача и безмятежность очень помогли нам стать первыми."
Кроме того, команда-победитель была объявлена Национальным Чемпионом, как ранее объявили официальные партнеры турнира - Министерство Молодежи и Спорта и Федерация Киберспорта Азербайджана.
По сообщению Федерации Киберспорта Азербайджана, последние игры XIV Национального чемпионата по компьютерным играм по другим онлайн-играм запланированы на 15 февраля 2021 года.
Команды, занявшие второе и третье места турнира, не остались без призов. Все участники команды "Clay Gla", занявшей второе место, получили планшеты "HONOR Pad V6" от İrşad Electronics, еще одного партнера
турнира, а участники команды "RUV TEAM", занявшей третье место, получили смартфоны "HONOR 9X" со 128 ГБ встроенной памяти!
Официальные партнеры мероприятия: İrşad Electronics и Федерация Киберспорта Азербайджана.
Мы закончили этот год захватывающим и большим турниром.
А в 2021 году всех геймеров ждет ещё более масштабный и захватывающий турнир Red Bull M.E.O.
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