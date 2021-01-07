В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

В квартире общей площадью 30 кв.м. на последнем этаже пятиэтажного жилого дома в Ясамальском районе Баку частично сгорели предметы домашнего обихода на площади 10 кв.м. и оконная рама.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в ходе разведки места пожара было обнаружено тело человека (лежачий больной).

В результате оперативных мероприятий, осуществленных Государственной службой пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, распространение пожара было предотвращено. Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

Ведется расследование.