Когда в Азербайджане могут разрешить свадьбы?

"Благодаря ужесточенному режиму карантина в стране значительно сократилось количество ежедневных заражений коронавирусом. В дальнейшем, для избавления от коронавируса будут проводиться массовые вакцинации. Массовые вакцинации начнутся в этом месяце. Мы должны подождать 1-2 месяца после окончания общей вакцинации, чтобы вакцины проявили свой эффект. Я думаю, что если заражение коронавирусом достигнет максимально низкого уровня, все ограничения, введенные в мае, будут сняты, включая проведение свадеб".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Azerforum.com, об этом заявил депутат Азер Бадамов, говоря о свадьбах, которые давно не проводятся в Азербайджане:

"Это правда, что второй год подряд наша молодежь не может играть свадьбы. В то же время было много пар, которые вступали в брак без празднования свадеб. Поэтому я считаю, что нам следует вообще отказаться от привычки проводить роскошные свадьбы. Мы должны сделать привычкой делать то, что хорошо для людей. Только свадебные дома получают выгоду от больших свадеб, проводимых в роскошных дворцах, а хозяин свадьбы часто остается в долгах.

Думаю в пышных свадьбах нет необходимости. Молодым людям, собирающимся в будущем пожениться, лучше устроить небольшой праздник в кругу близких родственников".