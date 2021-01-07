В России от коронавируса скончался глава азербайджанской диаспоры

В России умер глава азербайджанской диаспоры.

Как сообщает Day.Az, сегодня скончался глава азербайджанской диаспоры в Тверской области Сардар Абдуллаев.

Ранее сообщалось, что он проходил стационарное лечение от коронавируса. 