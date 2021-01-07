https://news.day.az/society/1305024.html В России от коронавируса скончался глава азербайджанской диаспоры
В России от коронавируса скончался глава азербайджанской диаспоры
В России умер глава азербайджанской диаспоры.
Как сообщает Day.Az, сегодня скончался глава азербайджанской диаспоры в Тверской области Сардар Абдуллаев.
Ранее сообщалось, что он проходил стационарное лечение от коронавируса.
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