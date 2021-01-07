TƏBİB сделал заявление по ужесточенному карантину в Азербайджане

Ужестченный карантинный режим в Азербайджане дал хорошие результаты. В начале карантинного режима было зарегистрировано более 4000 случаев заражения в сутки, в результате чего больничные койки были переполнены.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Ягут Гараева, заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Ассоциации управления территориальными медицинскими учреждениями (TƏBİB).

По ее словам, количество заражений в результате ужесточенного карантина составляет менее 1000:

"Тот факт, что количество инфекций меньше, чем количество выздоровевших, означает, что количество больничных коек сокращается, а лечение пациентов становится еще лучше. Количество тестов связано с количеством инфекций".