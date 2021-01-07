https://news.day.az/society/1305058.html Уточнены места проживания семей вынужденных переселенцев из Агдамского района
Уточнены места проживания семей вынужденных переселенцев из Агдамского района
Уточнены места проживания семей вынужденных переселенцев из Агдамского района.
Об этом в четверг сказал Trend первый заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев, передает Day.Az.
По его словам, ИВ совместно с Госкомитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев полностью уточнила список.
"Уточнено количество семей вынужденных переселенцев, состав семьи и адреса, список передан в соответствующее ведомство", - сказал Аллахверен Алиев.
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