https://news.day.az/society/1305090.html В Шушу отправлены более 10 грузовиков со стройматериалами для восстановления города - ВИДЕО
В Шушу отправлены более 10 грузовиков со стройматериалами для восстановления города - ВИДЕО
Более 10 азербайджанских грузовиков направляются в освобожденную Шушу по дороге Красный Базар-Ханкенди-Шуша.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что в грузовики загружены стройматериалы, необходимые для проводимых работ по восстановлению города после армянской оккупации.
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