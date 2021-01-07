В Шушу отправлены более 10 грузовиков со стройматериалами для восстановления города

Более 10 азербайджанских грузовиков направляются в освобожденную Шушу по дороге Красный Базар-Ханкенди-Шуша.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что в грузовики загружены стройматериалы, необходимые для проводимых работ по восстановлению города после армянской оккупации.