https://news.day.az/society/1305123.html В Баку произошел пожар в частном доме
В Баку произошел пожар в частном доме
В Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта одноэтажного дома общей площадью 120 кв. м, расположенного в Сабунчинском районе столицы.
Также под воздействием высокой температуры был поврежден потолок кухни. Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар был потушен пожарными подразделениями.
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