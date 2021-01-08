В Баку произошел пожар в частном доме

В Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта одноэтажного дома общей площадью 120 кв. м, расположенного в Сабунчинском районе столицы.

Также под воздействием высокой температуры был поврежден потолок кухни. Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.