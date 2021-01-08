https://news.day.az/society/1305134.html "Я знал, что она никогда не бросит меня" - участник Карабахской войны женился - ФОТО
"Я знал, что она никогда не бросит меня" - участник Карабахской войны женился - ФОТО
Участник Второй Карабахской войны Аббас Юсифов создал семью.
В беседе с журналистом Qafqazinfo ветеран Аббас Юсифов сказал: "Мы познакомились в 2017 году и обручились в 2019. Мы поддерживали связь, когда я был на фронте. Я знал, что она никогда не бросит меня. Ее семья встретила меня очень хорошо".
Как передает Day.Az, его свадебные фотографии пользуются большой популярностью в социальных сетях.
Представляем эти кадры:
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